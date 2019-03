MHP Adaylarını Tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi Suşehri Belediye Başkanı, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri tanıtım toplantısı yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Suşehri Belediye Başkanı, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri tanıtım toplantısı yapıldı.



Suşehri'nde bir otelin düğün salonunda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına, MHP Sivas milletvekili Ahmet Özyürek, MHP MYK üyesi Ferhat Doğan, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, çevre ilçe teşkilat ve belediye başkan adayları katıldılar.



Belediye Başkanı tanıtım toplantısında konuşma yapan MHP Suşehri Belediye Başkan adayı Candan Ersoy" Suşehri'nin mevcut belediye başkanı ve yönetiminin Suşehri ve Suşehri'nin sorunlarını bilmiyor ve hiçbir çözüm de üretmiyorlar. Bir önceki seçimlerde Suşehri için bir çok proje vaat ettiler ve vaat ettikleri hiçbir projeyi gerçekleştirmediler. Ben sizlere proje vaat etmiyorum, benim hallerim var Suşehri'miz için. Hayallerimde öncelikle ilçemizdeki her bir ferdi kucaklayarak, hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit şekilde hizmet vermek olacaktır. İlçemizin sorunlarını çok iyi biliyorum. En önemli ve çözülmesi en çabuk gereken araç trafik ve otopark sorunudur. Faaliyeti durdurulan sosyal tesislerimizi tekrardan vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. İçilebilir içme suyu vaadiyle seçilen belediye yönetimi, yaklaşık 2 bin kişinin içme suyunun neden olduğu sebepten dolayı hastanelik oldu. İlçemizi bu ve bunun gibi yanlışların sunucunda oluşan utançtan kurtarmak için belediye başkanlığına aday oldum. Geçmişte ki siyasi ve hizmet tecrübemle bu ilçeyi en iyi şekilde yönetmeye talip oldum. 31 mart yerel seçimlerinde Suşehrili hemşerilerimizin vereceği destekle inşallah Belediye başkanlığını kazanacağız" dedi.



MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek "Biliyorsunuz ki 31 mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı var. Diliyorum ki Cumhur ittifakı yapılan il ve ilçelerimizde güçlü bir şekilde çıkarız. 24 haziranda yapılan seçimlerde sizin gardaşınız olarak Sivas Milletvekili olarak seçilerek Ankara'ya gittim. Sivas merkez, 16 ilçe, belde ve köylerimizle ilgili çalışmalar yaptık. Sivas'ımızın ve ilçelerimizin çok can kaybettiğini gördük. Cenabı hakka ülkeme ve Sivas'ıma hizmet etmeyi bize nasip ed dedik ve Cenabı hak'da bize nasip etti. Bizde sözümüzü tutarak verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Suşehri Belediye Başkan Adayımız Candan Ersoy büyük tecrübeleriyle yapacağı büyük hizmetlerle Suşehri kazanacaktır. Suşehri çok değerli bir Belediye Başkanı kazanacaktır. Bizlerde parti olarak ve meclis deki tüm milletvekillerimizle birlikte Candan Ersoy'un yanında olacağız. İktidar partisinden başkasına hizmet gelmez diyen vardır. Fakat biz tüm vekillerimizle birlikte, cumhur ittifakının ruhuyla her türlü hizmetin gelmesinde yardımcı olacağız" dedi. - SİVAS

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor

Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı

Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler