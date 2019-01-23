Son Dakika Haberleri: MHP, adaylarını yarın tanıtacak

MHP, adaylarını yarın tanıtacak

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hazırlıkları kapsamında yarın Ankara'da adaylarını tanıtacak.

MHP, adaylarını yarın tanıtacak, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hazırlıkları kapsamında yarın Ankara'da adaylarını tanıtacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:54 

Ekonomi
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