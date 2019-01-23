MHP, adaylarını yarın tanıtacak
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hazırlıkları kapsamında yarın Ankara'da adaylarını tanıtacak.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hazırlıkları kapsamında yarın Ankara
'da adaylarını tanıtacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:54
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