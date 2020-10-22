MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Kocacan mazbatasını aldı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mehmet Kocacan, mazbatasını aldı.

Kocacan, İl Seçim Kurulu binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu gerçekleştirdikleri 13. Olağan İl Kongresinin ardından kutlu davaya yeniden hizmet etmek adına mazbatalarını aldıklarını söyledi.

Yeni yönetimleriyle birlikte 2023 hedefleri için yola çıktıklarını dile getiren Kocacan, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı anlayışı ile bilge liderimizin siyasi düşüncelerinden asla ayrılmadan hizmet edeceğiz. Durmadan, yılmadan tüm ekibim ve teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Kocacan, geçen pazar günü tek listeyle gidilen seçimde göreve yeniden seçilmişti.