MHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığına Fahri Fevzi Kartal yeniden seçildi - Son Dakika

MHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde Başkan Fahri Fevzi Kartal, güven tazeledi.

Partililer, kongrenin yapılacağı Sami Öznur Parkı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve ateş ölçümü yapılarak alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak yaptı.

Taytak, burada yaptığı konuşmada, MHP'nin 13. Olağan Kongresi'nin 14 Mart 2021'de Ankara'da düzenleneceğini anımsattı.

Mehmet Taytak, "MHP, 51 yıldır önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışıyla hizmet etmektedir. MHP sadece zor günlerin değil, her günlerin siyasi partisidir. Nerede ne yapılması gerektiğini MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli görmekte, bilmekte ve ona göre yol göstermektedir. Tarih de her zaman kendisini haklı çıkarmıştır." diye konuştu.

Daha sonra tek liste halinde yapılan seçimde Fahri Fevzi Kartal, yeniden başkan seçildi.

Kongreye, Taytak'ın yanı sıra MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.