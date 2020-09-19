MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş güven tazeledi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, kongrede güven tazeledi.
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen MHP 13. Ağrı İl Başkanlığı Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasıyla devam eden kongrede, divan kurulu başkanlığını partinin Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ yaptı.
Seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Selahattin Aktaş, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:33 - Kaynak: AA
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