MHP, AK Parti Kongresi'ne üst düzey heyetle katılacak - Son Dakika

MHP, AK Parti Kongresi'ne üst düzey heyetle katılacak

MHP, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlık edeceği üst düzey heyetle katılacak.

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