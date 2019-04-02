Son Dakika Haberleri: MHP Aksaray'da Sonuçlara İtiraz Etti

MHP Aksaray'da Sonuçlara İtiraz Etti

1 saat önce

MHP Aksaray'da seçim sonuçlarına itiraz etti.

MHP Aksaray'da Sonuçlara İtiraz Etti, System.String[]
MHP Aksaray'da seçim sonuçlarına itiraz etti.

MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen, Aksaray'da geçersiz sayılan tüm sandıklardaki oylarla, dört sandıkta yanlış girilen sonuçlara itirazda bulunduklarını söyledi.

Çölkesen, "Bazı sandıklarda bizim edindiğimiz sonuçlarla Seçim Kurulu'na giden sonuçlar arasında karşılaştırma yaptığımızda farklılık ortaya çıkmış oluyor. Hazırlanan evraklarımızı delilleri de yanında olmak üzere seçim kuruluna itiraz dilekçemizi verdik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:13 Kaynak: AA

Aksaray, MHP, Güncel
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