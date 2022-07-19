MHP Akşehir İlçe Başkanı Akça, görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, işyeri değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığını belirtti.

Akça, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2018 yılından itibaren yürütmüş olduğum MHP Akşehir İlçe Başkanlığı görevimi, 18 Temmuz'dan itibaren, mesleki işlerim ve iş yeri adres değişikliği yapacağımdan bırakmış bulunuyorum. Bugünden sonra ve her zaman partimin ve teşkilatımın emrindeyim. Bugüne kadar benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarımdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.