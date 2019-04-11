Son Dakika Haberleri: MHP Alaşehir İlçe Başkanı Apan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Apan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

19 dakika önce

BEYİN kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan (57), gözyaşları içinde toprağa verildi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Apan, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
BEYİN kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan (57), gözyaşları içinde  toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Ali Apan, 5 Nisan günü oğlu Mehmet Apan'a kiralık ev bakmak için çıktığı 5 katlı binanın dördüncü katında rahatsızlandı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apan'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyat edilen Apan, beyinde ödem oluşması nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tutulan Apan, dün saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Apan'ın cenazesi, bugün ilk olarak MHP Alaşehir İlçe Lokali önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından da Alaşehir Pazar Camisi'ne götürüldü. Cenaze camiye getirildiğinde ise gözyaşları sel oldu. Cenaze törenine Manisa Valisi Ahmet  Deniz, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP'li Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP'li Alaşehir eski Belediye Başkanı Ali Uçak, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz ile Apan'ın annesi Emine Apan, eşi Fadime Apan, çocukları Gökberk Apan, Mehmet Apan, Emine Apan ve kardeşi Ahmet Apan katıldı. Acılı aile üyelerinin güçlükle ayakta durabildiği cenazede anne Emine Apan, oğlunun tabutuna konulan fotoğrafa sarılıp, "Sen daha genceciktin. Beni neden bırakıp, gittin" diyerek, feryat etti.  

Alaşehir Müftüsü Necati Kara'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Apan, doğduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. - Manisa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:08 Kaynak: DHA
Salihli, Manisa, MHP, Alaşehir, Güncel
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