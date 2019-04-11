Son Dakika Haberleri: MHP Alaşehir İlçe Başkanının Cenazesi Toprağa Verildi

MHP Alaşehir İlçe Başkanının Cenazesi Toprağa Verildi

11 dakika önce

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ın cenazesi toprağa verildi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanının Cenazesi Toprağa Verildi, System.String[]
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ın cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından vefat ettiği hastaneden alınan Apan'ın cenazesi, önce helallik alınması için MHP İlçe Lokali'ne daha sonra Merkez Pazar Camisi'ne götürüldü.

Apan'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile Salihli, Sarıgöl, Kula ve Selendi belediye başkanları katıldı.

Geçen hafta beyin kanaması teşhisiyle Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan, beyninde ödem oluşması üzerine Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen 3 çocuk babası Ali Apan (57), dün hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:52 Kaynak: AA
Merkez, Alaşehir, MHP, Güncel
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