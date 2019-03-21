Son Dakika Haberleri: MHP Aliağa İlçe Başkanı, Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

MHP Aliağa İlçe Başkanı, Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

28 dakika önce

MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.Ç. (45) tarafından kalçasından bıçaklanarak, yaralandı.

MHP Aliağa İlçe Başkanı, Bıçaklı Saldırıda Yaralandı, System.String[]
MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.Ç. (45) tarafından kalçasından bıçaklanarak, yaralandı. Saldırı sonrası S.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. 

MHP Aliağa İlçe Başkanı Aydemir, sabah saatlerinde, Barbaros Caddesi'ndeki fırının önünde yanına gelen, 'yaralama' ve 'uyuşturucu bulundurmak' suçlarından sabıkalı S.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Evli ve 2 çocuk babası Aydemir, bıçağın kalçasına saplanması sonucu yaralandı. Saldırgan S.Ç. ise üzerine atlayan çevredekilerce etkisiz hale getirilerek, elindeki bıçak alındı. Kalçasında 3 santimetre derinlikte kesi bulunan Aydemir, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydemir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde dinlenen Abdurrahim Aydemir'i, partililer yalnız bırakmadı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada, olayın siyasi olmadığını söyledi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.Ç., gözaltına alındı. S.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:24 Kaynak: DHA

Polis, Aliağa, MHP, Güncel
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