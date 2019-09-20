MHP Aliağa vatandaşlara aşure dağıttı
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı nedeniyle kentte onlarca vatandaşa aşure dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanlığı, Muharrem ayı nedeniyle kentte onlarca vatandaşa aşure dağıttı.
MHP Aliağa İlçe Başkanlığı, Demokrasi Meydanı'nda Muharrem ayı nedeniyle etkinlik düzenledi. Programda hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Gerçekleştirilen programa MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve ilçe yönetimi tam kadro katılım gösterdi. Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - İZMİR
2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı Yargı paketinde önemli gelişme! AK Parti metni istişare için MHP'ye sundu Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı