Son Dakika Haberleri: MHP Amasya ve 2 İlçeyi, AK Parti ve CHP de 2'şer İlçeyi Kazandı

MHP Amasya ve 2 İlçeyi, AK Parti ve CHP de 2'şer İlçeyi Kazandı

1 saat önce

AMASYA'da, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Amasya Belediyesi ile 2 ilçe belediyesini kazanırken, AK Parti 2, Millet ittifakı' ise 2 ilçe belediye başkanlığını kazandı.

MHP Amasya ve 2 İlçeyi, AK Parti ve CHP de 2'şer İlçeyi Kazandı, System.String[]
AMASYA'da, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Amasya Belediyesi ile 2 ilçe belediyesini kazanırken, AK Parti 2, Millet ittifakı' ise 2 ilçe belediye başkanlığını kazandı.

Amasya'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP Amasya Belediyesi ile 2 ilçe belediyesini kazanırken, AK Parti 2 ve 'millet ittifakı'nda bulunan CHP de 2 ilçe belediyesini kazandı. Amasya Belediye Başkanlığı'nı ise AK Parti'den MHP'ye geçti. MHP'li aday Mehmet Sarı 29 bin 817 oy yüzde 47.3 oy oranı seçimi kazandı. AK Parti'li aday Cafer Özdemir 21 bin 594 oy yüzde 34.25 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. Böylece 2 dönemdir Amasya Belediye Başkanlığı yapan Cafer Özdemir seçimi kaybetti. 2014 yılana göre MHP oy oranını yüzde 10.9 oranında artırdı.

2 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ

Göynücek ilçesinde ise MHP'li aday Kadir Fatih Erdoğan seçimi kazanarak başkanlığı AK Parti'den aldı. AK Parti'nin elinde bulunan Hamamözü Belediye Başkanlığı'nı MHP'nin adayı olan Fatih Bayrakdar kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Amasya'da kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:

MHP:

Amasya:  Mehmet Sarı

Göynücek: Kadir Fatih Erdoğan

Hamamözü: Fatih Bayrakdar

AK Parti:

Suluova: Fatih Üçok

Taşova: Bayram Öztürk

CHP:

Gümüşhacıköy: Zehra Özyol

Merzifon: Alp Kargı

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:54 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Amasya, MHP, Güncel
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