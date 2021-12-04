MHP Ankara İl Başkanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika

MHP Ankara İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sevgi Tüm Engelleri Aşar" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Gölbaşı'nda bir düğün salonundaki etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz, TBMM İdare Amiri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Karakaya, "Engelli kardeşlerimiz, çocuklarımız ve onların yakınları etkinliğimizde eğlenerek güzel bir gün geçirdiler, biz de onlarla birlikte olduk. Onların yüzlerindeki sevinci gördükçe biz de çok mutlu olduk." dedi.

MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü birbirimizi daha iyi anlamak ve içinde bulunduğumuz sosyal, psikolojik ve duygu durumunu daha derinden kavramak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Engelli olmanın ne demek olduğunu birbirimize uzatacağımız kardeşlik eli marifetiyle derinlerimizde hissetmemiz mümkün olacaktır." diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de her zaman engelli vatandaşların ve ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, "Gölbaşı'nda 2000 engelli kardeşimize ulaştık. Bunların hayata tutunmaları için Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi adı altında engelsiz yaşam merkezini kurduk. Bu merkezimizde el sanatları, bilgisayar, seramik halk oyunu, yiyecek ve içecek atölyelerini kurduk. Burada ürettikleri ürünlerle kendilerine istihdam sağlamalarına olanak tanıdık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankara Seğmen Kulübü ekibi gösteri sundu, engelli bireyler ve aileleri sanatçı Mustafa Taş'ın türküleri ile eğlendi.

Etkinliğin sonunda protokol tarafından ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi.