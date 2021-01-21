MHP Ankara İl Başkanlığı sokak hayvanları için kampanya başlattı - Son Dakika

MHP Ankara İl Başkanlığı sokak hayvanları için kampanya başlattı

21.01.2021 11:17
MHP Ankara İl Başkanlığı sokak hayvanları için kampanya başlattı, System.String[]

MHP Ankara İl Başkanlığı, soğuk havalarda beslenme ve barınma zorluğu çeken sokak hayvanlarına yönelik kampanya başlattı.

MHP Ankara İl Başkanlığı, soğuk havalarda beslenme ve barınma zorluğu çeken sokak hayvanlarına yönelik kampanya başlattı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, yaptığı açıklamada, kampanyayı sokaktaki hayvanların kışı rahat geçirmesi amacıyla başlattıklarını belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ailelerin kedi veya köpek kulübesi yaparak kampanyaya destek verebileceğine dikkati çeken Baştuğ, şunları kaydetti:

"Kampanyamız neticesinde hayvan barınaklarına teslim edeceğimiz kulübelere, çocuklarımızın ismini vereceğiz. Ayrıca dileyen ailelerimiz yaptıkları kulübelerde kalacak dostlarımızın bakıcı ailesi de olabilecektir. Bununla birlikte kampanyamıza mama bağışı yaparak da destek verebilirsiniz. Çocuklarınızla yaptığınız kulübeleri ve mama bağışlarınızı il başkanlığımıza veya size en yakın ilçe başkanlıklarımıza teslim edebilirsiniz."

Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara, Köpek, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Ankara İl Başkanlığı sokak hayvanları için kampanya başlattı - Son Dakika


Son Dakika

Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor         
10:41
Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak         
10:33
Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı         
10:17
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 11:35:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Ankara İl Başkanlığı sokak hayvanları için kampanya başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei