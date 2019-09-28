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MHP Antalya'da devir teslim

1 saat önce

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'un istifasının ardından başkanlık görevini devralan Hilmi Durgun, "'Lider Ülke Türkiye 2023' vizyonu ile Milliyetçi Hareketin, Türk milletinin siyasi izdüşümü olma hedefinden sapmadan, Antalya'da çalınmadık kapı, tutmadık el bırakmaksızın çalışmalara...

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MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'un istifasının ardından başkanlık görevini devralan Hilmi Durgun, "'Lider Ülke Türkiye 2023' vizyonu ile Milliyetçi Hareketin, Türk milletinin siyasi izdüşümü olma hedefinden sapmadan, Antalya'da çalınmadık kapı, tutmadık el bırakmaksızın çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'un istifasının ardından, il başkanlığı görevine Hilmi Durgun getirildi. MHP Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve çok sayıda parti yönetimi katıldı.


Önümüzdeki süreçte, taşradan şehre kurulan gönül köprüsünü daha da genişleteceklerini vurgulayan Hilmi Durgun, hak ve hukuktan ayrılmadan yaşanılabilir bir Antalya için çalışacaklarını kaydetti.


"Kaldığımız yerden devam edeceğiz"


Durgun, 'Lider Ülke Türkiye 2023' vizyonu ile Milliyetçi Hareketin, Türk milletinin siyasi izdüşümü olma hedefinden sapmadan, Antalya'da çalınmadık kapı, tutmadık el bırakmaksızın çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedefimiz; yapacaklarımızla değil, yaptıklarımızla gündem oluşturmaktır. İnsan odaklı çalışmalarımızla, milli mutabakatın ve siyasi istikrarın Antalya'ya yerleşmesi ise ana hedefimizdir" ifadelerini kullandı.


"Kimde hakkım varsa helal olsun"


Mustafa Aksoy ise, 3 buçuk yıllık görev süresince kendisine destek olan herkese teşekkür etti.


Aksoy, "Kimde hakkım varsa helal olsun. MHP, dünya var oldukça milliyetçiliği temel değerler üzerinde siyaset yapmaya devam edecektir. Başbuğumuzun izinde, liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde partimizin neferi olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Bundan hiçbir dava arkadaşımızın şüphesi olmasın. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Türkiye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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