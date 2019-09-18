MHP Antalya İl Başkanı Aksoy görevinden istifa etti

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Aksoy açıklamasında, "Değerli Antalyalı hemşehrilerim, yol yürümekten her zaman onur ve gurur duyduğum dava arkadaşlarım, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in takdirleriyle yürütmekte olduğum Antalya İl Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla gördüğüm lüzum üzerine ve sağlık sebeplerimden dolayı bırakıyorum. Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk milliyetçiliği ve Türk İslam ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Şahsıma güvenerek il başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bizlere emanet eden Türk dünyasının ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunar, ömrüm vefa ettiği sürece son nefesime kadar almış olduğu her kararı sorgulamaksızın emrinde olduğumu dost düşman herkesin bilmesini isterim" dedi.

(İHA)