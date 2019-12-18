MHP Antalya İl Başkanı Durgun, Serik ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Antalya İl Başkanı Durgun, Serik ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, Serik ilçesinde, partililerle bir araya geldi.

MHP Antalya İl Başkanı Durgun, Serik ilçesini ziyaret etti, System.String[]

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, Serik ilçesinde, partililerle bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı makamlarında ziyaret eden Durgun, partisinin ilçe binasında da partililerle bir araya geldi.

Durgun, yaptığı açıklamada, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine Antalya MHP İl Başkanlığı olarak ilçelerle nasıl çalışacakları konusunda istişare yapmak için ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Durgun, 15 Temmuz'dan sonra siyasetin başka bir yöne doğru çevrildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında imzalanan Cumhur İttifakı ile Türk milleti için büyük bir süreç başlamış oldu. Bizler 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için hep birlikte çalışmalıyız. Sürekli önümüze değil, arada bir arkamıza da bakmamız gerekir. İyi şeylerden ders çıkartmamız, yaptığımız hatalardan da ders alarak 2023'e hep beraber hazırlanmamız gerekiyor."

Ziyarette MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, Durgun'a plaket ve çiçek verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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