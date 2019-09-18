Mhp antalya il başkanı mustafa aksoy görevinden istifa etti
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MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
MHP Antalya Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:44 Kaynak: DHA
İl Başkanı Mustafa Aksoy
, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
MHP Antalya İl Başkanlığı görevine 29 Mayıs 2016'da atanan Mustafa Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum ve sağlık sebepleri nedeniyle il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mustafa Aksoy açıklamasında şu ifadeler yer verdi:
"Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk milliyetçiliği ve Türk İslam ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Şahsıma güvenerek il başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bizlere emanet eden genel başkanım Devlet Bahçeli
Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunar; ömrüm vefa ettiği sürece son nefesime kadar almış olduğu her kararı sorgulamaksızın emrinde olduğumu dost düşman herkesin bilmesini isterim." Aksoy, görev süresince kendisine destek veren partililere de teşekkür etti.
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