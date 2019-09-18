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MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

39 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiriyle yürüttüğü Antalya İl Başkanlığı görevini bıraktığını belirtti.

Mustafa Aksoy, 2016 yılının mayıs ayından bu yana il başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, "Görevimi bırakmam yanlış anlaşılmasın. Biz, Başbuğ Alparslan Türkeş'in izinde, liderimiz Bahçeli'nin emrinde çalışmalarımıza bir nefer olarak devam edeceğiz. Bizden sonraki arkadaşlarımızın yanında olacağız. Genel başkanımızın emrinde dava arkadaşlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Aksoy, kendisine görevi boyunca destek veren parti yetkilileri, ülküdaşları ve Antalyalılara teşekkür ettiğini söyledi.

Mustafa Aksoy, Antalya, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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