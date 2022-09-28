Milletvekili Başkan, Kumluca ve Finike'de ziyaretlerde bulundu

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kumluca ve Finike ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Başkan'a ziyaretlerinde MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP İlçe Başkanı Recep Şahin ve yönetim kurul üyeleri eşlik etti.

Başkan, yaptığı açıklamada, "Antalya'mız için, Finike'miz için hep birlikte çok çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

MHP'li heyetin ziyaret ettiği Finike Komisyoncular Dernek Başkanı İsmail Karataş ise şunları söyledi:

"Milletvekilimiz Abdurahman Başkan ziyaretleri ile bizleri onurlandırdı. Ziyarette ülke gündemi üzerine sohbet ettik. Kendisinin başarılı bir vekil olması bizleri son derece mutlu etmektedir. En kısa zaman içinde fırsat bulursam ben de kendilerine Mecliste iadeyi ziyarette bulunacağım." diye konuştu.