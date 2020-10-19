MHP "askıda ekmek" kampanyası başlattı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanlığı, "Askıda ekmek kampanyası" başlattı.

MHP İl Başkanı Zakir Tercan, Balıkpazarı Caddesi'ndeki bir fırının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye genelinde başlattığı kampanyaya katılım sağladıklarını söyledi.

Genel Başkan Bahçeli'nin çağrısını hayata geçirdiklerini belirten Tercan, "Biz üzerimize düşen meblağı fırınımıza verdik. O meblağ bitene kadar burada askıda ekmek kampanyasından fakir, fukara gelip ekmeğini alabilecek. Askıda ekmek eksildiği zaman yönetimimizdeki arkadaşlarımız eksilen askıda ekmekler tekrardan yerine koyacaklar. Fakir, fukara ve kimsesizlerin ekmek ihtiyacını bu şekilde karşılamak istiyoruz." dedi.

Tercan, kampanyanın kent merkezinde iki fırında başlatıldığını, fırınların tespitinin ardından kampanyanın 24 mahalleye yayılacağını ifade etti.