MHP Aydın'dan tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesi Bucak Mahallesi'nde yaşayan Aydın Denktaş'a MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve il yönetimi, Çine Bucak Mahallesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucunda yürüme güçlüğü çeken Aydın Denktaş'ı evinde ziyaret etti. Denktaş'a akülü tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Alıcık ve beraberindekiler, Denktaş'ı özgürlüğüne kavuşturdu. Denktaş'ın mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "MHP Aydın il yönetimimizin hediyesi olan akülü araç ile Aydın Denktaş kardeşimiz hareket kazanacak. O'nun mutluluğu Türkiye'nin mutluluğu. Hep mutlu olsun. Güzel günlerde kullansın inşallah. Türk milletinin ayrılmaz üyeleri olan engelli vatandaşlarımıza hizmet etmek onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek sosyal hayattaki etkinliklerini genişletip yaşam şartlarını ve kalitelerini yükseltmek öncelikli görev ve sorumluluklarımızdandır" dedi. - AYDIN