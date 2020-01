MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'a 3 Hilalli Sürpriz - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'na atanan Nazilli Belediyesi'nin eski başkanı Haluk Alıcık'a İzmir'de yaşayan Bozdoğanlı dostları tarafından üzerinde 3 hilal bulunan pastalı kutlama sürprizi yapıldı. Nazilli'de bulunan işyerinin önünde gerçekleştirilen sürpriz nedeniyle dostlarına teşekkür eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "İzmir'de yaşayan dostlarımızın jesti ile çok mutlu oldum" dedi.



İzmir'de yaşayan Bozdoğanlı gurbetçiler Akın Engin, Hasan Erdem, Necdet Demir, Şükrü Engin, hazırladıkları üç hilalli pasta ile yeni il başkanını kutlamak ve görevinde başarılar dilemek istediklerini ifade ettiler. 'Hız sınırını aşmayın, Haluk Alıcık'tan şaşmayın' sloganı ile çok sevdikleri Haluk Alıcık'a pastalı sürpriz yapmak istediklerini ifade eden İzmirli işadamlarından Akın Engin, "Aydın'da MHP'nin vizyon ve misyonuna en uygun kişilerden biri olarak tanınan Haluk Alıcık'ın İl Başkanlığı'na getirilmesi bizleri de çok memnun etti. Bizim için de büyük sürpriz oldu. Çünkü görev istenmez, görev verilir. Bu görevi layıkıyla yerine getirecek, MHP'yi Aydın'da yükseltecek isim olan Haluk Alıcık'a vermeleri bizi çok mutlu etti. Birleştirici güç diyoruz ve hız sınırınızı aşmayın, Haluk Alıcık'tan şaşmayın diyoruz. Çünkü Haluk Alıcık Nazilli'de bir numaraydı. Aydın'da da bir numara olacak. Ege'de bir numara olacak. Bu bayrağı can-ı gönülden taşıyarak başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.



"MHP'yi Aydın'da daha üst seviyelere taşıyacağız"



Birlik ve beraberlik mesajları veren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin oluruyla atandığımız bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağız. Bu teşkilata başkanlık etmiş, emek vermiş herkese teşekkür borçluyuz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak MHP'yi Aydın'da daha üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.



"Canla başla çalışıyoruz"



Kendisine sürpriz yapan dostlarına teşekkür eden Başkan Alıcık, "Öncelikle kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr.Devlet Bahçeli Beyefendinin ataması ile MHP Aydın İl Başkanı oldum. Kendisine Allah uzun ömürler versin diliyorum. Görevi de inşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak yerine getirmeyi istiyorum. Aydın bizim için önemli. İnşallah Aydın'da 2013 ruhunu yakalayıp Milliyetçi Hareket Partisini birinci parti yapacağız. Bunu yapacak ve başaracak güç bizde var. Çalışırsak herşeyin olacağına inanıyorum. Bunu biz 2007 yılındaki milletvekili seçimlerinde yakaladık. MHP'yi Aydın'da 185-200 bin bandında gezen bir oya ulaştırdık. Bu gün de bunu başaracağız. Yaklaşık 8-9 gündür il başkanıyım. Canla başla çalışıyoruz. İlçelerimizi ziyaret ediyoruz. Bir yandan da ziyaretleri kabul ediyorum. Amacımız bir an önce seçim çalışmalarına bir an önce başlamak. Çünkü biz seçimden seçime değil her zaman teşkilatlarımızı dinç vezinde tutarak inşallah bu işin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Yeni yılın da hem halkımız hem partimiz hem de Türkiye Cumhuriyetimiz, Türki cumhuriyetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN