MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Atatürk Türkiye'dir" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Atatürk'ün ebeditiyete intikalinin 82.yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Alıcık, "Atatürk Türkiye'dir" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Atatürk istiklal demektir, Atatürk istikbal demektir, Atatürk Türkiye'dir. İlk Cumhurbaşkanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe yön veren, yaşadığı zamanın dışına çıkıp Türk milletinin yol başçısı olan büyük bir kumandan, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava insanıdır. Bir matem döneminden ziyade bir muhasebe ve murakabe günü olan 10 Kasım, aziz Atatürk'ümüzü anmak ve anlamak için mühim bir zamandır. Türkiye Cumhuriyeti onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha güvenli ve dik duruşludur. Kuruluş ruhu hamd olsun ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yol haritasına, tarihi gerçeklere, Türk milletinin ruh köküne tamamıyla müzahir ve münasiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, muhterem manevi varlığına ve eserlerine yönelik sinsi emellerin asla bir sonuca ulaşamayacağı inancımızı bir kez daha muhataplarına hatırlatarak; ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde aziz Atatürk'ümüzü rahmetle, şükranla, saygıyla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Büyük Atatürk'ümüzün izinde, endüstri 4.0 disiplininde, yapay zeka gerçekliğinde, bir elinde ilim-bilim, bir elinde ahlak ve erdem olan, Türk milli disiplinleri bezenmiş Türk gençleri; naçiz bedenlerin gelip geçici olduğu şu fani dünyada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün emaneti Türkiye Cumhuriyetimizi ilelebet ve ilanihaye payidar kılacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene." - AYDIN