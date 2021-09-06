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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Aydın'ın kurtuluşunu kutladı - Son Dakika

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Aydın'ın kurtuluşunu kutladı

06.09.2021 19:33
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Aydın'ın kurtuluşunu kutladı, System.String[]

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.

7 Eylül Aydın'ın Kurtuluş gününü; hava, ekmek ve sudan daha kıymetli olduğunun tarihe kayıt düşüldüğü destanın adı olarak nitelendiren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Efelerin ve efe ruhlu Aydın halkının başı dik, alnı açık Hak'ka yürüyüşüdür. Bu anlamda 7 Eylül gururla ve inançla kutlamamız gereken müstesna bir gündür. Ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin beyinlerine tarihimizin en büyük derslerinden birisi olarak nakşetmeliyiz. Aydın ilimiz ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve Türkiyemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği yüksek medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız" dedi.

Aydın'ın kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren herkesi rahmetle anan Alıcık, "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında Aydın'ın kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren Miralay Şefik Bey'e, Yüzbaşı Faik Bey'e, Teğmen Zekai Bey'e, 57. Tümen Yaveri İsmail Hakkı Bey'e, Teğmen Necmi Bey'e, Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Hasan Hüseyin Dokuzoğlu Efe'ye, Sökeli Cafer Efe'ye, Mestan Efe'ye, Sancaktarın Ali Efe'ye, Salavatlılı Halil İbrahim'e, Tekeli İsmail Efe'ye, Kıllıoğlu Hüseyin Efe'ye, Durmuş Ali Efe'ye, Yanık Efe'ye, Danişmentli İsmail Efe'ye, Gurbetin Ali Efe'ye, Parmaksız Hasan Efe'ye, Çete Ayşe ve bütün ülkü ve silah arkadaşlarına ve Yunan tarafından işgal sırasında şehit edilen hemşehrilerimize Allah'dan rahmet diliyorum. Günümüzde askeri işgallerin yerini ekonomik ve teknolojik işgallerin aldığı gerçeği ile; geçmişteki kahramanlarımızın emaneti cennet kentimizi; üreten, çok çalışan, bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan gençlerimiz güçlü yarınlara taşıyacaktır buna inancımız tamdır. Her konuda milli olmak için, dilde, işte ve fikirde birlik sağlayarak çok çalışmak zorundayız. Bugünü dikkatli yaşamak, yarınları güçlü kılmak için işgalinin yaşandığı günlerden dersler çıkarmamıza vesile olması dileklerimle tüm hemşehrilerimin kurtuluş bayramını gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Aydın'ın kurtuluşunu kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Haluk Alıcık, Eylül, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Aydın'ın kurtuluşunu kutladı - Son Dakika


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