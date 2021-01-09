MHP Aydın İl Başkanı Alıcık gazetecileri unutmadı - Son Dakika

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık gazetecileri unutmadı

09.01.2021 14:38
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık gazetecileri unutmadı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık mesajında şu ifadelere yer verdi; "Gazetecilik, mesaisi bir ömür devam eden, fedakarlık ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dediği gibi 'Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.' Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur. Gazetecilerimizin, meslek ilkelerini ve Türk milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi yad ediyor, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, doğru ve tarafsız haberciliği cesaretle sürdüren, ilkelerini ve değerlerini işlediği kalemini toplumun sağlıklı bilgi alması için kullanan, zor şartlarda da olsa gazetecilik ahlakından taviz vermeden görevini yürüten başta cennet Aydın ilimizde olmak üzere tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı mutlu günler diliyorum." - AYDIN

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık gazetecileri unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi, Haluk Alıcık, Aydın, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP Aydın İl Başkanı Alıcık gazetecileri unutmadı - Son Dakika


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