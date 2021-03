MHP Aydın İl Başkanı Alıcık; "Safımız belli, tarafımız belirgindir" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın teşkilatları büyük kurultay için gün sayıyor.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek olan MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Alıcık, "Safımız belli, tarafımız belirgin. Sevdamız millet, gücümüz devlet" dedi.

Kurultayın, düşmana korku, dosta güven aşılayacağını ifade eden Başkan Alıcık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün liderliğinde İlkadım'da başlayan kurultaylarımız, 18 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan 13.Olağan Büyük Kurultayımız ile düşmana korku, dosta güven aşılayacaktır. MHP Genel Başkanımız, bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay'da partimizin ve camiamızın tek adayıdır. MHP Aydın Teşkilatları, Genel Başkanımız bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin emrinde ve izindedir. Aydın Kentimiz tüm teşkilatları büyük kurultayımıza coşku ve heyecan içinde hazırdır. İstiklal için birlik diyoruz. İstikbal için dirlik diyoruz. And olsun, kazanın Türkiye olacağına yürekten inanıyoruz. Kahraman Türk milleti kaybetmez, mazisinde de kaybetmemiştir. Korkaklar ise her gün kaybetmeye, her gün ölüp ölüp dirilmeye mahkumdur. Safımız belli, tarafımız belirgindir. Sevdamız millet, gücümüz devlettir. Hakem ve hakim olan Türk milletidir. Himaye edenimiz ise Cenab-ı Allah'tır" dedi. - AYDIN