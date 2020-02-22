MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan Karacasu ziyareti - Son Dakika
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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan Karacasu ziyareti

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Gürşat Kale ve il yönetimi Karacasu'da, MHP Karacasu İlçe Başkanı Murat Uysal ve Belediye Başkanı Zeki İnal ile birlikte kurumları ve odaları ziyaret etti.

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan Karacasu ziyareti, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Gürşat Kale ve il yönetimi Karacasu'da, MHP Karacasu İlçe Başkanı Murat Uysal ve Belediye Başkanı Zeki İnal ile birlikte kurumları ve odaları ziyaret etti.


Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Başkan Yardımcısı Gürşat Kale ve İl yönetimi, MHP Karacasu İlçe Başkanı Murat Uysal ve Belediye Başkanı Zeki İnal ile birlikte Karacasu'da sırasıyla Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, AK Parti Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç, Karacasu İlçe Emniyet Müdürü Davut Özkan, Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Dilmen, Halk Bankası Müdürü Ahmet Akıncıoğlu, Şoförler Odası Başkanı Adnan Tuncer, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Karataş, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Sefa Töz, Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdürü Umut Tolga Gümüş ve Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç'i ziyaret etti.


Alıcık ve ve beraberindekiler, 3 Ocak 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur İlçesinde şehit düşen Kenan Karabacaklı'nın ailesi ile Ataköy Mahallesi'nde kahvehane ve esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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