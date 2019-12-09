Son Dakika Haberleri: MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı
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MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.

MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:18 Kaynak: DHA
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