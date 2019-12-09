Son Dakika Haberleri: MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2)
Son Dakika Güncel MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2) - Son Dakika

MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2)

6 saat önce

ÖZÜR DİLEDİMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin Genel Merkezi tarafından görevinden alındı.

MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı (2), System.String[]

ÖZÜR DİLEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Pehlivan'ın, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya'yı eleştirirken söylediği sözler tepki çekmişti. Görevden alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıkmama yapan Burak Pehlivan, "Basında çıkan ve yanlış anlaşılan haberlerden dolayı tekrar asker eşlerinden özür diliyorum. Bu sebepten dolayı görevden ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonra da çalışmalarıma liderimizin ve genel merkezimizin emrinde devam edeceğim" dedi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,


Burak Pehlivan, Aytekin Kaya, Aydın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
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