MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan Sultanhisar'da bir kadının boğularak öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan Sultanhisar'da bir kadının boğularak öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

07.03.2021 21:51
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan Sultanhisar'da bir kadının boğularak öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçedeki bir kadını öldüren zanlının partileriyle bir ilişkisi olmadığını bildirdi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçedeki bir kadını öldüren zanlının partileriyle bir ilişkisi olmadığını bildirdi.

Alıcık, yazılı açıklamasında, ilçede 5 Mart günü 92 yaşındaki Hanım Pınalı'nın bir cani tarafından katledildiğini anımsattı.

Failin en ağır cezaya çarptırılmasının insanlık onurunun gereği olduğunu vurgulayan Alıcık, "Katilin gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi üzerinden sosyal medyada camiamıza, partimize yönelik mesnetsiz ithamlar olmuştur." ifadelerini kullandı.

Alıcık, şöyle devam etti:

"Katilin Milliyetçi Hareket Partisi Sultanhisar ilçe teşkilatımızla ve Sultanhisar Ülkü Ocaklarımız ile hiçbir bağı yoktur, olamaz. Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmiştir. Konuyu yakından takip etmekteyiz. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kasteden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir. Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimizle ve hissiyatımızla lanetliyoruz. Cennet Aydın kentimizde katledilen merhumeye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Sultanhisar İlçe Başkanı Tolga Burhaniye de şunları kaydetti:

"Uğruna şehitler verdiğimiz kutlu davamızın en büyük değeri ahlaktır. Ahlak üzere hayat sürmeyen bizden değildir. Herkesin ulaşabildiği yüzük, rozet, dövme ve benzeri kullanarak suç işleyenler üzerinden sosyal medya üzerinden camiamızı işaret etme gayretleri boşuna çıkmıştır. Üstat Neşet Ertaş'ın ifadesi ile 'Kadın insandır, erkek insanoğlu.' Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmediği günlerin yaşanması dileğimizdir."

Beş Eylül Mahallesi'nde 5 Mart'ta yalnız yaşayan Hanım Pınalı, evinde boğularak öldürülmüş, olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan A.Ç. tutuklanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Haluk Alıcık, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan Sultanhisar'da bir kadının boğularak öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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