Son Dakika Haberleri: MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı
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MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alındığını bildirdi.

MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alındığını bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Pehlivan'ın bir süre önce yaptığı basın açıklamasında halkı ve toplumun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alındığını belirtti.

Burak Pehlivan, Aydın, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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