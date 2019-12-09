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MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirirken "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadelerini kullanan MHP İl Başkanı Burak Pehlivan görevinden alındı.

MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'da, İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirirken "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadelerini kullanan MHP İl Başkanı Burak Pehlivan görevinden alındı.


Geçtiğimiz günlerde MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirirken, "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadesini kullanmıştı. Pehlivan'ın bu sözleri kamuoyunda tepkiye yol açarken, MHP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alındığını duyurdu.


Pehlivan'ın görevden alındığını duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" şeklinde konuştu.


Burak Pehlivan'dan açıklama


Pehlivan, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emaneti Milliyetçi Hareket Partimiz için Lider-Doktrin-Teşkilat disiplini içinde, Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin emrinde asli görevimiz olan Türk Milliyetçiliği ve Ülkücü dava adamlığı vazifemize, son nefese kadar üç hilalin altında sürdüreceğimi ifade ediyorum. Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum dava arkadaşlarıma, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Burak Pehlivan, Aytekin Kaya, Aydın, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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