MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan 'askıda ekmek' projesine destek - Son Dakika

MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan 'askıda ekmek' projesine destek

22.10.2020 10:45
MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan 'askıda ekmek' projesine destek, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'askıda ekmek' projesine destek verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'askıda ekmek' projesine destek verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek projesine MHP teşkilatları ve MHP'li belediyelerden destek gelmeye devam ediyor. Son olarak MHP Aydın İl Başkanlığı da projeye destek vererek askıda ekmek bağışında bulundu. Askıda ekmek projesinin siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade gönüllülüğü olduğunu ifade eden MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, "Türk milletimizin asırlardır benimseyip bir bayrak gibi taşıdığı geleneksel yardımlaşma duygusunun alicenaplıklarını sergilemeye çalışalım. Hz. Peygamber'in, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' buyruğu gereğince kararımızı ve tavrımızı oluşturalım. Biliyoruz ki, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Hemşerilerimizin evinde ne piştiğini, sofraya neyin koyulduğunu, ekmeğin olup olmadığını düşünmek, mesele etmek, bununla da ilgilenmek insani, İslami ve hemşerilik mükellefiyetimizdir" dedi.

Aydınlıları askıda ekmek projesine destek olmaya davet eden İl Başkanı Alıcık, "Askıda ekmek ile dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza gücümüz nispetinde, onları incitmeden, izzet-i nefislerini zedelemeden destek olmaya, bir elin verdiğini diğer elin görmemesine özen göstererek destek vermeye gayret edelim. Bu güzel hayra, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşmaya katkı yapacak dava arkadaşlarıma ve kıymetli hemşerilerime, askıda ekmek uygulamasına destek veren fırıncı esnaflarımıza şimdiden teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan 'askıda ekmek' projesine destek
MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan 'askıda ekmek' projesine destek
MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan 'askıda ekmek' projesine destek

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Aydın, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan 'askıda ekmek' projesine destek - Son Dakika

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