MHP Aydın Teşkilatlarından Bahceli'ye Efelerin Kullandığı Çifte Dolma Tüfek Hediye Edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Yönetimi, İlçe Başkanları ve yönetim kurulları, İl ve ilçe Kadın Kolları Başkanları ve yönetim kurulları, Belediye Başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte Ankara'ya gitti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Yönetimi, İlçe Başkanları ve yönetim kurulları, İl ve ilçe Kadın Kolları Başkanları ve yönetim kurulları, Belediye Başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte Ankara'ya gitti. Anıtkabir'i, Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden heyet, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından ağırlandı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Aydın heyeti Dr. Devlet Bahçeli'ye Efeler'in meşhur çifte dolam tüfeği ile kılıç ve çeşitli hediyeler sundu.



Ziyaret ile ilgili bilgi veren MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan; "Gelişmemiz, kalkınmamız ve Türk kimliğiyle ilerlememiz Atatürk'ümüzün kızıl elmasıdır. Atatürk, Türk olmanın gururunu ve gereklerini her daim taşınmasını öğütledi ve bunu da "Ne Mutlu Türküm" diyerek özetledi. Türk Milletimize inandı ve güvendi. Türk Milletinin kendi geleceği hakkındaki tek söz ve yetkinin yine kendisinde olmasını Cumhuriyetle birlikte sağladı. Heyet olarak Anıtkabir'e ziyaret ettik" dedi.



Yetiştirip emanet ettiği Ülkücü gençlik ile vatanı için fedakarlığa, Türk Milleti için göreve hazır bir siyasal kadro olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarımızın kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in de kabrini ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Pehlivan, "Alparslan Türkeş'i ve aziz ülkü şehitlerini saygı, sevgi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Atatürk'ümüze ve Başbuğumuza Allah (CC) rahmet eylesin" diyerek Ankara programının dolu dolu geçtiğini kaydetti.



"Seçimler öncesi Genel başkanımızın talimatlarını aldık"



Ankara ziyareti kapsamında MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli'yi de ziyaret edip yerel seçimler öncesi talimatlarını aldıklarını belirten MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Türk Dünyasının Bilge Lideri Muhterem Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret ederek, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri ile ilgili emir ve talimatlarını aldık. Teşkilatlarımızın gönlü, efelerimizin yüreği, hemşerilerimizin sevgisi ile hazırlanmış hediyelerimizi taktim ettik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Liderimiz Bahçeli'nin hemşerilerimize sevgi ve muhabbet dolu selamları var" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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