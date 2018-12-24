Son Dakika Haberleri: MHP Aydın Teşkilatlarından Bahceli'ye Efelerin Kullandığı Çifte Dolma Tüfek Hediye Edildi

MHP Aydın Teşkilatlarından Bahceli'ye Efelerin Kullandığı Çifte Dolma Tüfek Hediye Edildi

2 saat önce

- MHP Aydın teşkilatlarından Bahceli'ye Efelerin kullandığı çifte dolma tüfek hediye edildi Devlet Bahçeli Aydın Teşkilatlarını ağırladıAYDIN - Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Yönetimi, İlçe Başkanları ve yönetim kurulları, İl ve ilçe Kadın Kolları Başkanları ve yönetim kurulları,...

- MHP Aydın teşkilatlarından Bahceli'ye Efelerin kullandığı çifte dolma tüfek hediye edildi
Devlet Bahçeli Aydın Teşkilatlarını ağırladı

AYDIN - Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Yönetimi, İlçe Başkanları ve yönetim kurulları, İl ve ilçe Kadın Kolları Başkanları ve yönetim kurulları, Belediye Başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte Ankara'ya gitti. Anıtkabir'i, Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden heyet, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından ağırlandı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Aydın heyeti Dr. Devlet Bahçeli'ye Efeler'in meşhur çifte dolam tüfeği ile kılıç ve çeşitli hediyeler sundu.
Ziyarette efe fesi, kılıç ve Efelerin Kurtuluş Savaşı sırasında da kullandıkları antika hediyeler karşısında oldukça memnun kaldığı gözlenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, tarihi dolma tüfeği ve kılıcı uzun süre inceledi. Bahçeli MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ve diğer ziyaretçilerle Efelerin kullandığı meşhur çift dolam tüfek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarete parti yöneticilerinin yanı sıra MHP'nin Cumhur ittifakı kapsamında adaylıktan çektiği Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, MHP Nazilli Belediye Haluk Alıcık da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:20 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Aydın, MHP, Politika
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