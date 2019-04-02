Son Dakika Haberleri: MHP Aydıncık İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

MHP Aydıncık İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

1 saat önce

MHP, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

MHP Aydıncık İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, System.String[]
MHP, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

MHP Aydıncık Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti.

Özdemir, MHP'nin 70 oyunun geçersiz sayıldığını, tutanakların doğru tutulmadığını iddia ederek, "Fotoğrafını çekerek, ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçemizi sunduk. Seçim kurulu dilekçemizi değerlendirecek. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Koçak bin 3, MHP Belediye Başkan Adayı Özdemir 998 oy almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:55 Kaynak: AA

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