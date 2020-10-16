MHP Bafra İlçe Başkanlığından fidan dikim etkinliği - Son Dakika

MHP Bafra İlçe Başkanlığınca fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

MHP Bafra İlçe Başkanlığı, Orman İşletmesine ait Tepecik Mahallesi'nde fidan dikimi amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

İlçe Başkanı Barbaros Turna, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bazı kesimler tarafından çıkartılan yangınlar neticesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında yakılan ormanların yerine yeni fidanlar dikdiklerini söyledi.

Teröristlerin kendilerini "ateşin çocukları" olarak beyan ettiklerini, kendilerinin de "Hilalin çocukları" olarak yıllarca onların karşısında yer aldığını anlatan Turna, "Çok mücadele ettik. 12 Eylül'de Amerika'nın gayrımeşru çocukları kazanmıştı. 15 Temmuz'da Hilalin çocukları onlara gereken dersi verdi. Yine ayakta durarak onlara karşı mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

Turna, orman yangınlarına karşı ağaç dikerek mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bilge Kaan'dan başlayan, Mustafa Kemal Atatürk'e kadar efsane liderimiz Alparslan Türkeş ve Devlet Beyi, Türk büyüklerinin ve Bafra'da ki ülkücü şehitlerimizin isimlerini her bir fidana vererek onları da bir nevi yaşatmak istiyoruz. Bu bir örnek çalışma olacak. Genel merkezimiz bu çalışmayı yaptı, biz de onlara destek veriyoruz. Fidanların dikimi yapıldıktan sonra zaman zaman bakımları da yapılacaktır. Bafra Orman İşletme Müdürü Ercüment Sarıca'ya, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'e ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.