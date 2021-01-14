MHP Balıkesir İl Başkanı Yüksel'den OSB'ye ziyaret - Son Dakika

MHP Balıkesir İl Başkanı Yüksel'den OSB'ye ziyaret

14.01.2021 16:19
MHP Balıkesir İl Başkanı Yüksel'den OSB'ye ziyaret, System.String[]

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, yönetim kurulu üyeleriyle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Mesut Eray'ı ziyaret etti.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, yönetim kurulu üyeleriyle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Mesut Eray'ı ziyaret etti.

Eray'ın makamındaki ziyarette, MHP heyetine, işleyiş, faaliyetler ve bölgedeki firmalar ile yatırım aşamasındaki projeler hakkında bilgi verildi.

Daha sonra MHP heyeti, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman yetiştirilmesi ve OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin firmalardan faydalanması amacıyla hayata geçirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'ni (MESTEM) ziyaret etti.

Ardından Yüksel ve beraberindekiler, yatırımı devam eden HEG firmasını ziyaret ederek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Balıkesir İl Başkanı Yüksel'den OSB'ye ziyaret - Son Dakika


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