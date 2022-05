MHP Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin geleceğini zillet değil, cumhur tayin edecektir

İSTANBUL'un fethinin 569'uncu yıl dönümü ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin geleceğini zillet değil cumhur tayin edecektir. Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. Bilakis İstanbullu kardeşlerimin feraha ve selamete kavuşturacak ihya ve inşa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi hiç kimsenin hatırına veya gündemine gelmemiştir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Cesaretsizlik kaybedecek, yürek kazanacak. Recep Tayyip Erdoğan ve davası kazanacak. Cumhur kazanacak, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni bugün yapıldı. Yüz binlerce kişinin sabahın erken saatlerinde geldiği Atatürk Havalimanı'nda olan törende, Solo Türk ekibi akrobasi gösterileri yaptı. Konserlerin de yer aldığı tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 'ın alana gelmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sevgi Evleri 'nden gelen yaklaşık 100 çocukla birlikte eş zamanlı fidan dikti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'ın duasının ardından millet bahçesi konulu film izletildi.

'HASRETİN VE VUSLATIN BULUŞMA NOKTASI YEŞİL ÖRTÜYE BÜRÜNECEK' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından önce konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Uzun yıllar hasretin ve vuslatın buluşma noktası olan Atatürk Havalimanı 5 milyon 61 bin kilometrelik yeşil bir örtüyle bürünecektir. Milletimizin hayat standardı yükselecek, yaşam alanı genişleyecek günün yorgunluğu şehrin birikmiş stresi bu vesileyle tasfiye edilecektir. Bu kapsamda gölgesinde huzurla oturacağımız 145 bin 300 ağacın dikilme hedefi insana ve yeşile hürmetin sonucudur. Dikilen fidanlar fethin ruhuyla büyüyecek, her taraf yeşile boyanacak. Millet Bahçesi gönülleri, umutları ve gelecek hayallerini buluşturacaktır. Burada, kurulu bulunan bina ve peronların bilim, sanat, müze ve fuar merkezi olarak kullanıma sokulması İstanbul'un çevresini değiştirmekle kalmayacak, tarihin çağrısına kulak vermek, çağın akışına riayet etmek anlamına gelecektir. Bize göre Millet Bahçesi kucaklaşmanın adresi, kaynaşmanın adasıdır. Milli birlik ve kardeşlik ruhu tarihin ve doğanın mirasıyla kenetlenecektir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ZİLLET DEĞİL CUMHUR TAYİN EDECEKTİR' Bahçeli, "Devşirmeler, dejenere zihniyetler, defolu ve değersiz isimler milletimizin hissiyat ve özlemlerine ket vuramayacaktır. Biliyor ve inanıyorum ki buna en başta sizler izin vermeyeceksiniz. Türkiye'nin geleceğini zillet değil cumhur tayin edecektir. Komplo mucitleri toplumsal ve siyasal mühendislik peşinde koşan müfsidler, yabancıların boyunduruğuna giren yerli müstemlekeciler ne istiklalimize ne de istikbal haklarımıza ambargo koyamayacaktır. Bunların amacı destek değil, köstek; millet değil zillettir. Amaçları yapmak değil yermek, hizmet değil hezimete davetiye çıkarmaktır. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbul'a nefes verecek olmasından uykuları kaçanlar iyice şaşkın ve şoktadır. Bir ara helalleşmekten bahsedip sonra birden bire kavga moduna dümen kıranlar Türkiye'nin başına püsküllü bela olmaya namzet, kifayetsiz müfterisler varsın huzursuz olsun. Çok şükür onların huzursuzluğu ve mutsuzluğu Türkiye'nin hayrına ve aydınlık yarınına hizmettir. Atatürk Havalimanı'ndan yeni bir Gezi çıkar mı diye hayal kurdular hiç kimse yutmadı. Kaderin üstünde kader bir kez daha tecelli edecek. Nitekim iftira siyaseti kaybetmeye her zaman olduğu gibi yine mahkum hale düşecektir. Hakikatin sesini bastıramazlar. Halkın iradesini batıramazlar. Hiçbir vatandaşın İstanbul'un bugünkü dramına, bugünkü ıstırabına, bugünkü yürek sızısına bakarak ecdat yadigarı bu kutlu şehrimizin sahipsiz ve çaresiz olduğunu zannetmesin. İnanıyorum ki, sel olunca denize, deprem olunca kayağa, kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti geldiğinde İstanbullu kardeşlerimin tokadını arkasına yiyecekler. Elbette geldikleri gibi gidecekler" dedi.

'ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İHYA VE İNŞA FAALİYETİ VARDIR' Bahçeli, "Müflis ve iki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. Bilakis İstanbullu kardeşlerimin feraha ve selamete kavuşturacak ihya ve inşa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi hiç kimsenin hatırına veya gündemine gelmemiştir. Akıl her insanda vardır, mühim olan aklı doğru kullanmaktır. Bunun yegane çaresi de ahlak yolundan insaf ve izan istikametinden sapmamaktır. Fakat aklını kiraya verenler, siyasetini rehin bırakanlar, vicdanını esir düşürenler, akıl etmek şöyle dursun ne ahde vefayı bilirler ne ahlakı tanırlar ne de vatan ve millet sevgisine bağlı kalırlar. Bunların işi gücü fitne fesattır" ifadelerini kullandı.

'BİZİM TARİHİMİZ FETHİN TARİHİDİR' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı konuşmada, "Fethin yıldönümünü simgeleyen 569 fidan, fethin 600. yılını temsilen 2053 çiçek; millet bahçemizin ilk nişanı olmuştur. Bugün, toprakla buluşturduğumuz her bir fidanla; güzel olanın, hayırlı olanın mesajını veriyoruz. Bugün ektiğimiz her bir çiçekle, diktiğimiz her bir fidanla; çocuklarımıza yemyeşil, rengarenk bir dünya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim tarihimiz baştanbaşa, fethin tarihidir, yeşilin ve güzelin tarihidir" dedi.

'TEHDİTLER KAYBEDECEK, ESERLER KAZANACAK' Kurum, "Sevgisizlik kaybedecek, sevgi kazanacak. Vizyonsuzluk kaybedecek, vizyon kazanacak. Yalan ve iftira değil, hakikat kazanacak. Tehditler kaybedecek, eserler kazanacak. Yeşile fidana karşı çıkanlar değil, yeşile sevdalı olanlar kazanacak. Cesaretsizlik kaybedecek, yürek kazanacak. Recep Tayyip Erdoğan ve davası kazanacak. Cumhur kazanacak, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.