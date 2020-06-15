MHP Başkanlık Divanı toplandı - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli ve tüm katılımcıların maske kullandığı görüldü.

Yeni tip korovirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen toplantıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık etti

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