MHP Baskil İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Baskil İlçe Başkanlığı Kongresi gerçekleşti.

MHP Baskil Başkanlığı binasında gerçekleşen kongrede, tek liste ile seçime giren Vehbi Genç, oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Kongreye, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver,, MHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevinç Oğuzhan ve partililer katıldı.

Genç, kongrede yaptığı konuşmada, "Biz bir olacağız, Baskil teşkilatı olarak, ülkücü iradenin teşkilatlarda yaşadığını, ülkücü iradenin hiçbir zaman ölmediğini, fitne fücurun, ihanetin Baskil teşkilatında yer almayacağını, almadığını göstermek için buradayız." dedi.