MHP Batman İl Kongresi yapılacak - Son Dakika

MHP Batman İl Kongresi yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman İl Kongresi yapılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman İl Kongresi yapılacak. MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, bir kafede düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi. Demir, 15 Kasım'da gerçekleştirilecek il kongresine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kongreye MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Mardin İl başkanlarının da katılacağını kaydeden Demir, ilçe kongrelerini tamamladıklarını söyledi. Demir, "İl kongremizin pandemi sürecini dikkate alarak tüm hazırlıklarımızı yapmaktayız. Kongremize tüm halkımızı davet ediyorum." dedi.

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