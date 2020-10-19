MHP Bayburt İl Başkanı Kasap güven tazeledi - Son Dakika

MHP Bayburt İl Başkanı Kasap güven tazeledi

19.10.2020 08:57
MHP Bayburt İl Başkanı Kasap güven tazeledi, System.String[]

MHP Bayburt İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı.

MHP Bayburt İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Bekir Kasap yeniden MHP Bayburt İl Başkanlığı görevine seçildi.

Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongre MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP MYK Üyeleri İdris Aydın ve Akın Üstün, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane MHP Bayburt İl Başkanları, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe, Arpalı ve Gökçedere Belediye Başkanları, STK temsilcileri, delegeler ve partililer katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yaptı. Erdem, burada yaptığı konuşmada, kongrede birlik beraberliği tesis ettiklerini, fitneyi ayırdıklarını söyledi.

MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, ilk yerel seçimlerde Bayburt Belediye Başkanlığını Türkiye'de en yüksek oyu alarak, Aydıntepe ve Gökçedere'de yine üç hilalli kalenin burçlarına astıklarını ifade etti.

Kasap, "4 İl Genel Meclis Üyesi, 10 Belediye Meclisi üyesi ile Bayburt'un yerel yönetimini ülkücü kardeşlerimize teslim ettik. Bizler Bayburt yerelinde bu başarıları elde ederken Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Türklüğün Beka mücadelesinde cumhur ittifakının kurulmasını sağlayarak, devletimizin geleceğine ülkücü iradenin mührünü vurup, yapılan anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sistemine geçilmiş ve yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Cumhur ittifakının güçlü iradesi ile bugün 30 yıldır Ermeni işgali altında olan Karabağ, Türk'ün sağlam iradesi ve Türkiye'den giden SİHA ve İHA'ların desteği ile hain Ermeniler'den teslim alınmakta, Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde, Libya'da Türk Ordusu nöbet tutmaktadır. Cumhur İttifakı bölgesinde güçlü bir Türkiye'nin diriliş mücadelesini verirken, adı millet olan ancak milletten bihaber olanlar siyasette koltuk davası gütmekte ve il il dolaşmaktaydı. Sözde esnaf ziyareti yaparak muhalefet yapanlara soruyoruz. Akdeniz'de Kanuni, Yavuz, Oruç Reis fırkatynleri ne arıyor? Yunanistan ve Fransa neden kuduruyor? Libya'da Türk askeri ne arıyor? Cerablus'ta, İdlib'de Türk askeri ne arıyor? Kandil'deki kuduz köpeklere ne oldu da köşe bucak kaçıyorlar? Cudi nasıl temizlendi? Önce bunlara cevap verin. Şunları da soralım, Selahattin Demirtaş ile kahvaltı randevusu almışsınız, buna hiç şaşırmadık. Kahvaltıda 2023'te sizin Cumhurbaşkanlığınızın tarihini mi belirleyeceksiniz? Biz hatırlatalım. Size 15 Temmuz'da Başbakansınız diye söz verip, size 15 Temmuz'da 'Başbakan olacağım' dedirterek meydanlara salanların sonu belli. Bu millet 15 Temmuz'da ne yaptıysa, ondan sonra da yine aynısını yapacaktır. Sözlerime son verirken, büyük Türk ordusunun kılıcı keskin, bileği sağlam, nefesi daim olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene." dedi.

Kongrede konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'de, "MHP yapısı içerisinde Türkiye siyasetine yön verirken, bizler de yerelde ona layık olma adına bir gayret içerisindeyiz. 1,5 yılda Bayburt'ta çok şeyleri başardık. Zor şartlar altında başladık ama bu şehrin kaderine hükmedecek büyük projeleri uygulamaya koyuyoruz. Türkiye pandemi dolayısıyla zor dönemlerden geçiyor. Bir taraftan halkın sağlığı için gayret serf ederken, bir taraftan da verdiğimiz sözleri yerine getirme adına büyük bir gayret içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Yeniden il başkanı seçilen Bekir Kasap'ın yönetiminde Erkan Bozo, İsmail Durmuş, Uğur Kaya, Selahattin Güler, Esmani Kaban, Yavuz Çoban, Aziz Kantar, Nazım Kılıç, Recai Dinçer, Adem Dursun, Muharrem Kahraman, Atilla Çeker, Taha Şahin, Suat Dursun, Atıf Adıbeş, Fuat Doğan, Fırat Çalışkan, Abdurrahman Hatipoğlu, Feyruz Yıldırım ve Münir Altun yer aldı. Disiplin kurulunda ise, Bilal Yıldızoğlu, Yılmaz Kaya, Halit Ölmez, İsmail Artar, Turgut Kasap, Metin Malik ve Süleyman Tosun isimleri görev aldı. - BAYBURT

MHP Bayburt İl Başkanı Kasap güven tazeledi
MHP Bayburt İl Başkanı Kasap güven tazeledi
MHP Bayburt İl Başkanı Kasap güven tazeledi

Bekir Kasap, Bayburt, Türkiye, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP Bayburt İl Başkanı Kasap güven tazeledi - Son Dakika


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