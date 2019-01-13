MHP Belediye Başkan Adayı Bıyık Esnafı Dinledi

MHP Düzce Belediye Başkan adayı Erdoğan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan pazaryerini ziyaret ederek esnafının sorunlarını ve çözümlerini dinledi.

MHP Düzce Belediye Başkan adayı Erdoğan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan pazaryerini ziyaret ederek esnafının sorunlarını ve çözümlerini dinledi.



MHP Düzce Belediye Başkan adayı Erdoğan Bıyık seçim çalışmaları kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan pazarcıları ziyaret etti. Pazaryeri programına MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, MHP Kadın Kolları üyeleri katıldı. Programa Başkan adayı Erdoğan Bıyık'ın eşi Filiz Bıyık da katılarak destek oldu.



Teker teker pazarcıların sıkıntılarını, taleplerini, belediyeden beklediklerini dinleyen Başkan adayı Erdoğan Bıyık'a pazarcılar, " Başkanım desteklerimiz sizinle olduğunu bilmenizi isteriz. Sorunlarımız belli, sizi sıkıntılarımızın çözümü konusunda tek çözüm adresi olarak görüyoruz" dediler.



Pazarcı esnafına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Bıyık, "Bizim sizin yaşadığınız sorunları bilmeme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü sizin yaşadığınız sorunları en iyi biz biliriz. Bizler sizin ile birlikte aynı yerde yaşıyoruz. Daha önceden ekip arkadaşlarıma sizin yaşamış olduğunuz sorunlar ile ilgili talimat vererek çözüm önerileri beraber projeler istedim. Projelerimiz hazır ve göreve geldiğimiz gibi sizin yaşadığınız sorunları tarihe karıştıracağım. Sizden 31 Mart'ta destek bekliyorum" dedi.



Erdoğan Bıyık Pazaryeri ziyaretinin ardından bir alışveriş merkezini ziyaret etti. Faaliyette olan işletmeleri gezerek seçim çalışmalarına devam eden Bıyık, esnaflarla ve vatandaşlar yakından ilgilenerek sıkılmadık el bırakmadı.



Gündüz programını tamamladıktan sonra akşam programını da yoğun bir şekilde geçiren Başkan adayı Bıyık, Aydınpınar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kahvehanelerde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. - DÜZCE

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