Son Dakika Haberleri: MHP Belediye Başkan Adayı Şimşek Online Eğitim Sözü Verdi

MHP Belediye Başkan Adayı Şimşek Online Eğitim Sözü Verdi

18 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek belediye bünyesinde "Online Eğitim Platformu" kurma sözü verdi.

MHP Belediye Başkan Adayı Şimşek Online Eğitim Sözü Verdi, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek belediye bünyesinde "Online Eğitim Platformu" kurma sözü verdi.

İlçede yerel seçim çalışmalarını sürdüren Gölbaşı MHP'nin Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi'ne Online Eğitim Platformu kurma sözü verdi.

Şimşek, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Eğitimin ve öğrenmenin yaşı yok. Ancak, gündelik yaşamdaki koşturmaca içinde insanlarımız, zaman ve mekan sorunu yaşıyorlar. Bu durumu göz önüne alarak zaman ve mekandan bağımsız olarak 7 gün 24 saat eğitime erişim imkanı sunacağımız Gölbaşı Belediyesi Online Eğitim Platformu'nu kuracağız. Gölbaşılı hemşehrilerimiz, sosyal ve mesleki gelişim eğitimlerine bir e-öğrenme yani uzaktan eğitim platformu üzerinden internet yoluyla ulaşabilecek. Bu şekilde farklı yaş gruplarından binlerce vatandaşımız, çok sayıda mesleki ve kişisel gelişim eğitimi de alabilecek."

Şimşek ayrıca bu çalışmalarda tüm eğitim müfredatının üniversite tarafından onaylı olacağını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:22 Kaynak: AA

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