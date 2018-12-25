MHP Belediye Başkanı Erdemir'den Aa'ya Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Yozgat
Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir
, "Başkan seçildiğimizde, belediyenin asli görevleri dışında işsizliğe çözüm bulacak projeler üretip, vatandaşımıza umut olacağız." dedi.
31 Mart Mahalli İdareler seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Erdemir, beraberinde MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, MHP Merkezi İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu ile AA Yozgat Bürosu'nu ziyaret etti.
Erdemir, ziyarette yapacakları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aktardı.
Belediyenin asli görevleri olan yol, su, kaldırım çalışmalarının eksiksiz yürütüleceğini belirten Erdemir, " Belediye asli görevini zaten yapacak. Biz sosyal belediyecilik yapacağız. Üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa projeler üreterek, şehrin ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak çalışamalar içerisinde olacağız. Vatandaşımız evine bir fazla ekmek götürebilmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.
Yozgat için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Erdemir, "Arkadaşlarımız özellikle sosyal ve ekonomik içerikli projeler üzerinde çalışma yapıyor. Bunları önümüzdeki günlerde seçim beyannamesi olarak halkımıza sunacağız. Biz halkımıza hayal dağıtmayacağız umut vereceğiz. Gençlerimiz işsiz, onlara iş olanakları oluşturmak için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.
Erdemir, seçim çalışmalarında bütün vatandaşlara ulaşacaklarını, projelerini anlatacaklarını ve halktan destek isteyeceklerini vurgulayarak, "Halk değişim istiyor. inşallah 31 Mart akşamı istenilen değişim yaşanacak. Yozgat'ta MHP ile yeni bir dönem başlayacak." ifadelerini kullandı.