MHP Belediye Başkanları İstişare Toplantısı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Belediye Başkanları İstişare Toplantısı ertelendi - Son Dakika

MHP Belediye Başkanları İstişare Toplantısı ertelendi

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 27-29 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

MHP Belediye Başkanları İstişare Toplantısı ertelendi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 27-29 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 27-29 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Durmaz, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:13 Kaynak: İHA
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