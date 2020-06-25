MHP belediye başkanları listesinden düşürülen Hafik Belediye Başkanı Çuhadaroğlu'ndan açıklama - Son Dakika

MHP Genel Başkanlığı tarafından belediye başkanları listesinden düşürülen Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, partisine ve ilçesine şeffaflık ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermeden hizmet ettiğini belirtti.

Çuhadaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP'den Hafik belediye başkanı seçildiğini anımsattı.

Belediye başkanı seçildikten sonra yürüttüğü şeffaf ve dürüst yönetimden birtakım kimselerin rahatsız olduğunu savunan Çuhadaroğlu, parti genel merkezine hakkında hiçbir kanıta dayanmayan bazı iddiaların iletilmesi üzerine MHP belediye başkanları listesinden isminin düşürüldüğünü aktardı.

Hafik halkına hizmete devam edeceğini vurgulayan Çuhadaroğlu, şunları kaydetti:

"Görev yaptığım süre içerisinde şeffaflık ve dürüstlük ilkelerimden bir nebze olsun ödün vermeden partime ve ilçeme hizmet ettim. Kendi ilke ve prensiplerim doğrultusunda hareket etmiş olduğum gibi partimin ilke ve prensiplerine de uygun hareket etmeye azami gayret gösterdim. Daha büyük bir istek ve azimle kıymetli Hafikli hemşehrilerime bağımsız belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Hemşehrilerime vermiş olduğum sözlerimin arkasında olduğumu ve görev sürem bitene kadar hizmet etmeye devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunar, daha güzel bir Hafik için bütün hemşehrilerimle birlikte yolumuza devam edeceğimizi bilgilerinize sunarım."

Başkan Çuhadaroğlu'nun açıklama metni, belediye hoparlöründen de okundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çuhadaroğlu'nu "partilerinin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle" belediye başkanları listesinden çıkardıklarını açıklamıştı.